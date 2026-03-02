A marzo, Prime Video aggiunge diversi titoli al suo catalogo, tra cui la serie tv

Su Prime Video, a Marzo, si aggiungono nuovi titoli al catalogo. Tra serie tv come Young Sherlock, prequel sulla storia del celebre detective, a film come Agente Z, non sono pochi i prodotti che saranno presto disponibili in piattaforma. Di seguito, ecco quali sono i più attesi. Si comincia il 2 marzo con la serie tv sudcoreana Siren’s Kiss. La storia segue l’investigatore Cha Woo-seok, che riceve una strana telefonata da un’informatrice. La donna sostiene di avere le prove di un omicidio legato a un caso di frode ma, prima di poter rivelare la verità, costei muore misteriosamente. Quest’evento porterà a galla una serie di segreti che riveleranno delle verità inquietanti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Prime Video: i film e le serie tv più attese in arrivo a Marzo

Leggi anche: Prime Video: i film e le serie tv più attese in arrivo a Febbraio 2026

Leggi anche: Prime Video – le novità più attese in arrivo nel 2026 tra film, serie tv e reality show

TOP10 Serie tv più viste DI SEMPRE su Netflix #serietv #top10 #netflix #classifica #davedere

Altri aggiornamenti su Prime Video.

Temi più discussi: Prime Video: tutti i film e le serie TV in arrivo a marzo 2026; 30 film da guardare su Prime Video – Le novità di marzo 2026; Tutte le nuove serie tv e i film in uscita su Prime Video a marzo 2026; Questi sono i 3 film che dovreste vedere su Prime Video questo weekend.

Prime Video: i film e le serie tv più attese in arrivo a MarzoSu Prime Video, a Marzo, si aggiungono nuovi titoli al catalogo. Ecco quali sono le serie tv e i film più attesi del mese ... superguidatv.it

Prime Video: tutti i film e le serie TV in arrivo a marzo 2026Serie Prime Original. L’investigatore Cha Woo-seok (Wi Hajun) riceve una strana telefonata da un’informatrice che sostiene di avere le prove di un omicidio legato a un caso di frode. Prima di poter ri ... hdblog.it

D-Anime è ora disponibile come canale su Amkazon Prime Video. - facebook.com facebook

Il 28enne, figlio e nipote d'arte britannico, arriva su Prime Video il 5 marzo con la serie Young Sherlock, firmata da Guy Ritchie. E racconta come si sente a lavorare con lo zio Joseph… x.com