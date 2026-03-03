A marzo 2026 Disney+ lancerà diverse novità tra cui la seconda stagione di Daredevil: Rinascita e nuovi film come Mike & Nick & Nick & Alice. La piattaforma si prepara a proporre numerosi contenuti, tra serie e pellicole, che attireranno l’attenzione degli utenti. Le uscite previste rappresentano un arricchimento del catalogo per il prossimo mese.

Nel mese di Marzo sono in arrivo numerose novità su Disney+. Tra serie tv attese come la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, ma anche film tra cui la commedia Mike & Nick & Nick & Alice, le sorprese non saranno poche. Di seguito, ecco i titoli più attesi in arrivo. Le novità per le serie tv iniziano il 12 marzo, con la quarta stagione de La vita segreta delle mogli mormoni. Taylor viene annunciata come The Bachelorette e Jen e Whitney partecipano a Dancing with the Stars. La competizione crea caos, le tentazioni aumentano e, tra matrimoni in crisi, dilemmi personali e segreti familiari, le mogli devono scegliere se sostenersi a vicenda o affrontare da sole il loro destino. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Disney+: i film e le serie tv più attese di Marzo 2026

Leggi anche: Prime Video: i film e le serie tv più attese in arrivo a Marzo

Leggi anche: Prime Video: i film e le serie tv più attese in arrivo a Febbraio 2026

12 The HOTTEST TV Shows That Will Dominate January 2026!

Una raccolta di contenuti su Disney i film e le serie tv più attese...

Temi più discussi: 30 film da guardare su Disney+ – Le novità di marzo 2026; Il classico Disney che non vedremo mai su Disney+: perché è sparito dal catalogo; Fantasia: un esperimento di musica viva tra tradizione classica e cinema d'animazione. Insegnare con i film; Disney+, tutte le uscite di marzo 2026.

30 film da guardare su Disney+ – Le novità di marzo 2026La nostra selezione di film da vedere sulla piattaforma streaming della Disney. Le novità e i titoli da recuperare a marzo 2026. sorrisi.com

Disney+: catalogo infinito di film e serie tv a partire da 6,99€ al meseIl piano più economico include l’accesso a tutti i film e le serie tv dello sconfinato catalogo di Disney+, con una qualità video fino a 1080p Full HD, due riproduzioni in simultanea e brevi spot ... punto-informatico.it

I tipi come Re George sanno come si fa festa! #Jumpers - Un Salto tra gli Animali, il nuovo film Disney e Pixar, vi aspetta solo al cinema dal 5 Marzo. : https://www.jumpersfilm.it/ - facebook.com facebook

Enciclopedia Disney per ragazzi, anno di edizione 1972. 15 volumi + indice generale. Appassionati ne abbiamo È adottabile. x.com