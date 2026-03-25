A Ceccano, la Biblioteca Comunale “F.M. De Sanctis” continua a proporre eventi culturali con un calendario ricco di incontri e iniziative. Recentemente, lo scrittore Wu Ming 2 ha presentato il suo libro “Mensaleri” in un appuntamento aperto al pubblico. La struttura, che ha visto un incremento di attività, si conferma come un punto di riferimento per la vita culturale della città.

Prosegue a Ceccano il percorso di rilancio della Biblioteca Comunale “F.M. De Sanctis”, sempre più al centro della vita culturale cittadina grazie a una programmazione continua di iniziative, incontri e momenti di partecipazione. All’interno di questo percorso si inserisce il ciclo “Narrazioni”, che sta contribuendo a trasformare la biblioteca in uno spazio vivo di confronto e condivisione, capace di attrarre autori di rilievo nazionale, stimolare riflessioni e coinvolgere attivamente la comunità. Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 28 marzo alle ore 18.00, quando la Biblioteca ospiterà Wu Ming 2, autore del romanzo Mensaleri, pubblicato da Einaudi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Ceccano, Wu Ming 2 presenta “Mensaleri”

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