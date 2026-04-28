Nella prima tappa del Giro Romandia 2026, una cronometro di 13,2 km a Villars-sur-Glane, Dorian Godon ha conquistato la vittoria, stabilendo il miglior tempo. Il ciclista francese ha concluso la prova con un vantaggio di 7 secondi su Pogacar e di 8 secondi su Roglic. Con questa prestazione, Godon si è assicurato la prima maglia gialla di leader della classifica generale.

Prestazione straordinaria di Dorian Godon nella prologo del Giro Romandia 2026. Sul tracciato di Villars-sur-Glane di 13,2 km, il francese ha rifilato 7 secondi a Pogacar e 8 a Roglic, prendendosi la prima maglia gialla di leader della classifica generale. PROLOGO GIRO ROMANDIA 2026: LA GARA La breve cronometro individuale che ha inaugurato la corsa elvetica è stata dominata da Godon che straccia la concorrenza con il tempo di 3’43”. A sei secondi dal francese chiudono Ivo Oliveira e Jakob Soderqvist, quinto posto per il campione del Mondo Tadej Pogacar, staccato di 7 secondi. Lo sloveno batte per un secondo Roglic, mentre buona la prova di Florian Lipowitz, tre secondi dietro Pogacar.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Prologo Giro Romandia 2026: Godon vince la crono ed è la prima maglia gialla

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Look abbastanza particolare per Tadej nel riscaldamento del prologo del Giro di Romandia x.com

Giro di Romandia, prologo (3,2 km) a Godon 1° Dorian Godon Ineos Grenadiers 3:35 2 Ivo Oliveira UAE Team Emirates + 0:06 3° Jakob Söderqvist Lidl - Trek + 0:06 4° Mauro Schmid Team Jayco AlUla + 0:07 5°Tadej Pogacar UAE Team E - facebook.com facebook