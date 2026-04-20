Questa mattina, poco dopo le 10, sei uomini armati e incappucciati sono entrati nel centro commerciale Euroma2, facendo irruzione subito dopo l’apertura. Hanno preso in ostaggio alcuni dipendenti e si sono impossessati di gioielli prima di fuggire. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. La scena si è svolta in breve tempo, lasciando i clienti e i lavoratori sotto shock.

ROMA - Armati di pistola hanno fatto irruzione poco dopo l’apertura del centro commerciale: l’allarme a Euroma2 è scattato questa mattina intorno alle 10. I rapinatori, almeno sei uomini con tute nere, borsoni e volto travisato, si sono diretti verso la gioielleria al primo piano. Cosa è successo Una volta all’interno, mentre uno dei banditi puntava l’arma contro l’addetto alle vendite, i complici hanno svuotato le vetrinette con orologi e gioielli. È ora caccia alla banda: al vaglio degli investigatori le immagini di video sorveglianza.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rapina al centro commerciale Euroma2: 6 banditi armati e incappucciati prendono in ostaggio i dipendenti. Poi la fuga con i gioielli

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Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottino ift.tt/68HU9Eo x.com