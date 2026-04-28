Verona nasce un raro coccodrillo nano | scoperta incredibile nel nido

Nel Parco Natura Viva di Verona è stato osservato il primo nido di un raro coccodrillo africano nano, che alla nascita misurava circa 28 centimetri. La scoperta è avvenuta durante un monitoraggio zoologico, contribuendo alla conservazione di questa specie considerata vulnerabile. Il parco ha comunicato che il coccodrillo è in buona salute e che proseguiranno le attività di controllo e tutela per questa specie.

? Cosa sapere Un coccodrillo africano nano di 28 centimetri è nato nel Parco Natura Viva di Verona.. Il successo del monitoraggio zoologico supporta la conservazione di questa specie vulnerabile.. Un piccolo esemplare di coccodrillo africano nano è nato nel Parco Natura Viva di Verona, segnando il primo caso di questa specie all’interno della struttura dopo che lo staff ha individuato un uovo smosso dal maschio. Il neonato, lungo 28 centimetri al momento della nascita, è apparso dopo circa 24 ore dal ritrovamento del nucleo riproduttivo. La scoperta è avvenuta grazie all’intervento dei tecnici zoologici che, dopo aver notato anomalie nel terreno vicino al nido, sono riusciti a localizzare l’uovo seguendo un segnale acustico proveniente dall’interno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, nasce un raro coccodrillo nano: scoperta incredibile nel nido Notizie correlate Incredibile scoperta nel cranio di un fossile di Archaeopteryx, iconico dinosauro alato del GiurassicoAnalizzando ai raggi ultravioletti il cranio di un Archaeopteryx, i ricercatori hanno fatto una scoperta sorprendente su questa iconica creatura del... “C’è un cadavere nel frigorifero abbandonato”. La telefonata choc, poi l’incredibile scoperta: “Quale mente avrà mai potuto ideare tutto questo?”“C’è un cadavere nel frigorifero abbandonato”: la segnalazione arriva secca, quasi irreale, e per alcuni minuti basta a far immaginare lo scenario... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mandrolisai: a Verona il racconto di un territorio attraverso il vino; Cavalcaselle, le future spose senza... vestito; Il recordman del sangue è di Villafranca: la sua storia a Unomattina; Il ritorno della luce col botto fa danni in decine di case: Bruciate schede di caldaie, elettrodomestici e prese. Un raro coccodrillo africano nano è nato al Parco Natura Viva di Verona(ANSA) – VERONA, 28 APR – Un coccodrillo nano africano è nato al parco Natura Viva di Verona, primo esemplare del genere nella struttura naturalistica. Ventotto centimetri di lunghezza alla nascita, i ... espansionetv.it L'inganno della mamma e il miracolo (di 28 centimetri): a Verona nasce per la prima volta un cucciolo di coccodrillo nanoLa natura è una madre spesso indifferente, ma sa essere anche un’abile prestigiatrice, specialmente quando e se si tratta di proteggere la ... msn.com Un raro coccodrillo africano nano è nato al Parco Natura Viva di Verona. L'uovo portato alla superficie dal padre, la mamma lo aveva interrato e nascosto Per tutte le informazioni clicca nel link che trovate nel primo commento - facebook.com facebook Prove di rinnovo tra il #Verona e l’attaccante Ioan #Vermean (classe 2006), grande protagonista nel campionato Primavera (16 gol) ed entrato molto bene contro il Milan. Il gioiellino romeno sarà uno degli elementi dai quali l’Hellas ripartirà in B l’anno prossi x.com