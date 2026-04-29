Prima di Carlo III, fu Elisabetta II a rivolgersi al Congresso americano, diventando la prima sovrana britannica a farlo in questa sede. Durante il suo intervento, indossò un abito colorato, impreziosito da accessori di perle, e portò un cappello che suscitò un aneddoto divertente. Il suo discorso rappresentò un momento storico, segnando un precedente nella tradizione delle visite ufficiali delle monarchie britanniche negli Stati Uniti.

Nel rimarcare l'importanza sempre più stringente di una intesa tra Londra e Washington, il sovrano, riferendo davanti agli esponenti del parlamento, non ha mancato di ricordare la madre Elisabetta II, che proferì prima di lui, nella stessa aula, oltre trent'anni fa. «Viviamo in un’epoca per molti versi più instabile e pericolosa del mondo a cui mia madre, ormai scomparsa, si rivolse in quest’aula nel 1991» ha dichiarato il sovrano Carlo III. La regina Elisabetta II, di cui solo pochi giorni fa sono stati celebrati i 100 anni dalla sua nascita, è stata infatti la prima sovrana britannica a tenere il proprio discorso durante una sessione congiunta del Congresso americano, segnando un momento storico, forse uno dei tanti di cui è stata protagonista.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Prima di Carlo III al Congresso americano ci fu Elisabetta II: tra perle, colore e un cappello legato a un simpatico aneddoto, ecco il suo look di allora

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