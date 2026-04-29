Prima Categoria Festa in anticipo per l’Edelweiss Jolly immediato ritorno in Promozione

L’Edelweiss Jolly ha ottenuto una vittoria che permette loro di festeggiare in anticipo la promozione. La squadra, dopo aver retroceduto nella passata stagione, si prepara ora a tornare nella categoria superiore. La partita conclusa con successo ha dato loro la certezza di mantenere il comando in classifica, con ancora alcune gare da disputare prima della fine del campionato di Prima Categoria.

Edelweiss Jolly: una vittoria per un pronto ritorno in Promozione dopo la retrocessione della passata stagione. Domenica scorsa la squadra biancazzurra, allenata da Stefano Fontana, ha vinto con una giornata d’anticipo il girone G della Prima Categoria: quello comprendente ben nove club forlivesi. L’ironia della sorte ha voluto che la squadra abbia festeggiato il sofferto successo perdendo 1-2, sorprendentemente, il match interno con la Fiumanese, squadra in lotta per la salvezza. Dopo lo 0-1 di Bibbò il pareggio di Christopher Brandino, che domenica ha celebrato la sua 12ª stagione vincente personale, la rete di Yabrè a pochi minuti dal fischio finale ha sancito la sconfitta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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