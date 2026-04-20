Cavriglia in festa | promozione in Prima Categoria dopo 13 anni

Cavriglia ha raggiunto la promozione in Prima Categoria dopo tredici anni di assenza. Il team valdarnese ha vinto il girone D di Seconda Categoria con due turni di anticipo, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Pelago in uno scontro diretto. La squadra festeggia questa qualificazione, che rappresenta un traguardo importante nel campionato regionale. La promozione arriva dopo una stagione caratterizzata da risultati positivi e continuità di rendimento.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Il Cavriglia torna in Prima Categoria dopo tredici anni di attesa. I valdarnesi conquistano la promozione vincendo il girone D di Seconda Categoria con due giornate di anticipo, grazie al successo per 1-0 nello scontro diretto contro il Pelago. Un traguardo importante per i rossoblù, protagonisti di una stagione solida e continua, che li ha visti imporsi sulle dirette concorrenti fino a chiudere i conti anzitempo. Decisivo il margine di otto punti sulla Fulgor Castelfranco, quando al termine del campionato mancano ancora due giornate. Per il Cavriglia si tratta di un ritorno atteso: l’ultima partecipazione al campionato di Prima Categoria risaliva infatti alla stagione 2012-2013.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cavriglia in festa: promozione in Prima Categoria dopo 13 anni Notizie correlate Leggi anche: Prima Categoria: con 14 punti di vantaggio a sette gare dalla fine, manca davvero poco. Copparo prepara la festa promozione Seconda categoria. Festa promozione per il CorsanicoÈ festa grande in collina, dove il cielo si tinge di arancione per la risalita del Corsanico in Prima categoria! Con la vittoria schiacciante di ieri... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Altra giornata all'insegna dei titolo: tantissime possono festeggiare oggi in Toscana!; IL CAVRIGLIA VINCE IL CAMPIONATO! Un finale di stagione pazzesco per i rossoblù; IL REAL PERETOLA SALUTA E VOLA IN PRIMA! Festa grande per i rossoblù. PRIMA CATEGORIA, GIRONE C AUDACE LEGNAIA - AUDACE GALLUZZO 0-1 L’Audace Galluzzo sbanca Legnaia (0-1): e si mantiene a -4 dal Calenzano (e a +12 sulla terza). Un super gol di Vecchi mantiene la banda-Perini in scia della capolista - facebook.com facebook Serie C, Giana Erminio-Inter U23 2-0 Cade male l’Inter Under 23 e svanisce, di fatto, il sogno playoff. Il problema è sempre lo stesso: la fatica a far gol. Dopo una prima parte di stagione brillantissima, con l’Inter quarta dietro le tre più forti, il calo vistoso nel 202 x.com