Meteo temperature stabili a Messina | le previsioni per il ponte del 1° maggio

Il tempo a Messina rimarrà stabile fino a giovedì, grazie alla presenza di un anticiclone. Le previsioni indicano giornate prevalentemente soleggiate con temperature che si manterranno stabili o leggermente più alte rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni meteorologiche sono miti e senza variazioni significative in vista del ponte del 1° maggio.

L’anticiclone manterrà condizioni di stabilità sulla Sicilia fino a giovedì, con tempo in prevalenza soleggiato e temperature stabili o anche in lieve aumento, in un contesto mite. Giovedì - riporta l'esperto di 3bmeteo Lorenzo Badellino - la giornata più calda, vedrà temperature massime fino a.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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