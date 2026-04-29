Previsioni meteo per Avellino – 30 aprile 2026

Il 30 aprile 2026 ad Avellino si prevede una giornata con nuvole sparse e alcune schiarite, che si intensificheranno nel corso della serata, portando a un cielo più sereno. Le condizioni del tempo saranno variabili durante le ore diurne, con una tendenza a migliorare nel pomeriggio e in serata. Non sono previste precipitazioni significative per questa giornata.

Ad Avellino il 30 aprile 2026 la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Tuttavia, precipitazioni sono attese nella notte, con accumuli complessivi intorno a 4 mm di pioggia.La temperatura massima raggiungerà 17°C, mentre.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 30 marzo 2026Ad Avellino il 30 marzo 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 29 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 21 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 23 aprile; Previsioni meteo per Avellino – 25 aprile 2026. Meteo, 30 aprile instabile, ventoso e più fresco: le previsioniFase instabile oggi al Nord e giovedì all'estremo Sud. Per il ponte del 1° maggio tempo soleggiato e rialzo termico. Le previsioni meteo del 29-30 maggio ... meteo.it Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 30 aprileQuella di giovedì 30 aprile sarà una giornata caratterizzata da possibili perturbazioni di lieve intensità nella prima parte della mattinata su tutto il territorio ... ilmattino.it Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: al mattino sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della copertura. Dal pomeriggio sui rilievi appenninici possibili rovesci. In serata, piogge a partire dalla pianura settentrionale max 20/24°C x.com Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. https://meteo.ansa.it - facebook.com facebook