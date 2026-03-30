Il 30 marzo 2026 ad Avellino il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio le nuvole aumenteranno, portando una copertura più consistente in serata. La temperatura massima prevista sarà di circa 20 gradi, mentre le minime si manterranno intorno ai 10 gradi. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Ad Avellino il 30 marzo 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. Non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 15°C, mentre la minima sarà di 6°C.Lo zero termico si attesterà a 1740 metri.I venti soffieranno moderati al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Previsioni meteo per Avellino – 30 marzo 2026

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