Previsioni meteo in Abruzzo | aprile si chiude con la pioggia migliora per il ponte

Le previsioni meteo per l'Abruzzo indicano un’ultima giornata di aprile caratterizzata da pioggia a causa di un fronte freddo che si muove dal Nord Europa verso la penisola balcanica e interessa anche la regione. Nei prossimi giorni, il tempo dovrebbe migliorare in vista del ponte, con condizioni più stabili e temperature in rialzo. La discesa del fronte coinvolge marginalmente il versante adriatico della regione.

Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa verso la penisola balcanica coinvolgerà marginalmente anche il versante adriatico dello Stivale nelle prossime ore, dando luogo a una certa instabilità sull’Abruzzo. A riferirlo le previsioni di 3bmeteo.com che per l'ultima giornata di aprile indicano.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Maltempo, crolla ponte tra Abruzzo e Molise. L'Italia sotto neve e pioggia

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