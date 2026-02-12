Previsioni meteo Roma e Lazio 12 febbraio | forte pioggia e temporali temperature in calo nel weekend

Oggi Roma e Lazio si svegliano sotto una pioggia battente e temporali. Il maltempo non dà tregua e le condizioni peggiorano nel corso della giornata. Venerdì porterà una breve pausa, ma sabato si preannuncia come il giorno più difficile con piogge intense e temperature in calo.

Il 12 febbraio si prospetta una giornata difficile nel Lazio.

Le previsioni meteo per Roma segnalano ancora un fine settimana caratterizzato da piogge e temperature in diminuzione.

