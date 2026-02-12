Previsioni meteo Roma e Lazio 12 febbraio | forte pioggia e temporali temperature in calo nel weekend
Oggi Roma e Lazio si svegliano sotto una pioggia battente e temporali. Il maltempo non dà tregua e le condizioni peggiorano nel corso della giornata. Venerdì porterà una breve pausa, ma sabato si preannuncia come il giorno più difficile con piogge intense e temperature in calo.
Torna il maltempo su Roma e Lazio, oggi pioggia e temporali, venerdì breve tregua e sabato sarà la giornata più critica. Nel weekend calano le temperature.🔗 Leggi su Fanpage.it
Allerta meteo Roma e Lazio 12 febbraio: vento forte, pioggia intensa e temporali
Il 12 febbraio si prospetta una giornata difficile nel Lazio.
Meteo a Roma, ancora un weekend di pioggia e temperature in calo. Le previsioni per i prossimi giorni
Le previsioni meteo per Roma segnalano ancora un fine settimana caratterizzato da piogge e temperature in diminuzione.
Meteo Roma – Nuovo peggioramento in atto con piogge e acquazzoni e fase instabile almeno fino al weekendMeteo Roma - Tempo instabile con piogge e acquazzoni, altra fase di maltempo per domani e nuovo peggioramento in vista del weekend ... centrometeoitaliano.it
Meteo a Roma: pioggia e maltempo sino a San Valentino. Le previsioniPrevista una breve tregua nella giornata di venerdì. Possibili perturbazioni anche nel fine settimana ... romatoday.it
