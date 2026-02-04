Assalti sportelli Atm | firmato protocollo d' intesa per prevenzione danni a banche e clienti

Questa mattina a Brindisi si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Guido Aprea. Al centro del dibattito, la firma di un protocollo d’intesa per prevenire gli assalti agli sportelli bancomat, un problema che si sta diffondendo nella zona. Presenti anche rappresentanti di Abi e Bnl, che lavorano insieme per mettere in campo misure più efficaci e proteggere banche e clienti.

BRINDISI - Si è tenuta quest'oggi, presso la Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Guido Aprea, allargata alla partecipazione del coordinatore nazionale Ossif di Abi, del responsabile nazionale per sicurezza della Bnl.

