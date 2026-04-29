Prevenzione cardio-renale | a Borgomanero tornano i controlli gratuiti per i cittadini

A Borgomanero, sabato 16 maggio, si terrà una mattinata di controlli gratuiti presso la sede del Gruppo Alpini, dedicata alla prevenzione delle malattie cardio-renali. L'iniziativa prevede screening per verificare lo stato di salute del cuore e dei reni, offrendo ai cittadini l’opportunità di sottoporsi a controlli senza costi. L’evento si inserisce nel programma di prevenzione promosso dalla comunità locale.

Prevenzione al centro a Borgomanero. Sabato 16 maggio la sede del Gruppo Alpini ospita una mattinata di screening gratuiti dedicati alla salute del cuore e dei reni. L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, punta a individuare precocemente i segnali di patologie che rappresentano ancora oggi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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