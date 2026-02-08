Aprilia punta sulla prevenzione oncologica | screening gratuiti e diagnosi precoci per i cittadini nel 2026
Aprilia annuncia un anno all’insegna della prevenzione. Nel 2026, la città offrirà screening gratuiti per individuare precocemente vari tipi di tumore. L’obiettivo è aiutare i cittadini a scoprire eventuali problemi di salute in tempo, prima che diventino più complicati da trattare. La campagna “Proteggiti” torna, con l’intento di rafforzare l’attenzione sulle diagnosi precoci e migliorare le possibilità di cura.
Aprilia si prepara a un 2026 dedicato alla prevenzione con il ritorno della campagna “Proteggiti”, un’iniziativa che mira a intercettare precocemente i bisogni di salute dei cittadini attraverso screening mirati per la diagnosi precoce di diverse tipologie di tumore. L’ospedale Regina Apostolorum (ORA) e il Città di Aprilia (ODA), entrambi parte del Gruppo Lifenet, hanno rinnovato l’impegno per questo importante programma, collaborando con Synlab Lazio e una vasta rete di partner sanitari e associazioni di volontariato. L’edizione del 2025 ha già dimostrato l’efficacia dell’iniziativa, con oltre 1.🔗 Leggi su Ameve.eu
