Aprilia punta sulla prevenzione oncologica | screening gratuiti e diagnosi precoci per i cittadini nel 2026

Aprilia annuncia un anno all’insegna della prevenzione. Nel 2026, la città offrirà screening gratuiti per individuare precocemente vari tipi di tumore. L’obiettivo è aiutare i cittadini a scoprire eventuali problemi di salute in tempo, prima che diventino più complicati da trattare. La campagna “Proteggiti” torna, con l’intento di rafforzare l’attenzione sulle diagnosi precoci e migliorare le possibilità di cura.

Aprilia si prepara a un 2026 dedicato alla prevenzione con il ritorno della campagna “Proteggiti”, un’iniziativa che mira a intercettare precocemente i bisogni di salute dei cittadini attraverso screening mirati per la diagnosi precoce di diverse tipologie di tumore. L’ospedale Regina Apostolorum (ORA) e il Città di Aprilia (ODA), entrambi parte del Gruppo Lifenet, hanno rinnovato l’impegno per questo importante programma, collaborando con Synlab Lazio e una vasta rete di partner sanitari e associazioni di volontariato. L’edizione del 2025 ha già dimostrato l’efficacia dell’iniziativa, con oltre 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Aprilia Proteggiti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Aprilia Proteggiti

Argomenti discussi: Prevenzione, ad Aprilia torna Proteggiti. Screening tumorali e non solo.

Prevenzione, ad Aprilia torna Proteggiti. Screening tumorali e non soloUn 2026 all'insegna della prevenzione. L'ospedale Regina Apostolorum (ORA) e il Città di Aprilia (ODA), strutture del Gruppo Lifenet, hanno rinnovato anche per il 2026 la campagna Proteggiti, realiz ... latinatoday.it

Cheru Barber Shop. DJ Sonicko · My Heart. Un gruppo che lavora e cresce insieme, punta sempre più in alto! Prenota ora il tuo appuntamento! ANZIO | Piazza Pollastrini 6 331 3886284 NETTUNO | Via Santa Barbara 118 3348381205 APRILIA | V facebook