Prevalle scoperto il lancia-rifiuti | 100 sacchetti e multa salata

Un uomo di Prevalle è stato denunciato dopo aver abbandonato circa 100 sacchetti sulla tangenziale 45bis. La polizia ha individuato il responsabile grazie ai controlli effettuati sulla strada, e gli sono state contestate sanzioni amministrative. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità e adottare le misure previste dalla legge.

? Cosa sapere Un uomo di Prevalle è denunciato per aver abbandonato 100 sacchetti sulla tangenziale 45bis.. Il responsabile rischia una sanzione fino a 18mila euro e un'oblazione di 4.500 euro.. Un uomo di Prevalle rischia una sanzione fino a 18mila euro e la denuncia per abbandono di rifiuti dopo che la Polizia Locale ha scoperto oltre 100 sacchetti gettati lungo l’argine della rampa di accesso alla tangenziale 45bis. La vicenda, che coinvolge un residente descritto come un gran lavoratore e padre di famiglia con una fedina penale finora limpida, è emersa grazie all’occhio attento di un cittadino che aveva segnalato l’accumulo anomalo di scarti lungo il ciglio della strada.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prevalle, scoperto il “lancia-rifiuti”: 100 sacchetti e multa salata Notizie correlate Rifiuti buttati fuori settore, multa salata a PogacarAGI - Tadej Pogacar, vincitore in solitaria nel giorno di Pasqua per la terza volta del Giro delle Fiandre, è stato multato per aver gettato rifiuti... Leggi anche: Ferma l'auto e getta i rifiuti nella scarpata: multa salata e patente a rischio