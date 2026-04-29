Ferma l' auto e getta i rifiuti nella scarpata | multa salata e patente a rischio

Un uomo a bordo di un fuoristrada ha fermato il veicolo e ha gettato un sacco di rifiuti nella scarpata sottostante. Dopo aver aperto la portiera, è sceso con il sacco in mano e lo ha lanciato senza esitazioni. L'episodio è stato notato da alcuni testimoni, che hanno segnalato l’accaduto alle autorità. Sulla base di questa segnalazione, sono state avviate le procedure per sanzionarlo.

Il fuoristrada che accosta, la portiera che si apre. Poi l’uomo al volante scende con un grosso sacco nero tra le mani e, senza esitazioni, lo lancia nella scarpata sottostante. Una scena rapida, quasi “normale” per chi la compie, ma decisiva per incastrarlo.È proprio quel video ad aver permesso.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Notizie correlate

Ferma l'auto e getta i rifiuti tra gli alberi, un passante lo vede: multa salatissimaUn residente, notandolo, ha subito contattato il Comando della Polizia Locale, che è intervenuto prontamente.

Mostra agli agenti una finta patente spagnola: denuncia e multa salataDue stranieri sono stati fermati durante un normale controllo stradale a Passons di Pasian di Prato.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tampona l’auto ferma, motociclista trasportato in elicottero all’ospedale; Scontro tra un bus (che non si ferma) e un'auto all'incrocio tra viale Gabriele d'Annunzio e via Italica a causa del restringimento [FOTO]; Non si ferma all’alt, inseguito dagli agenti e arrestato. Aveva con sé droga e l’auto era sottoposta a fermo; L'auto non si ferma allo stop e centra una moto: ferito centauro di 23 anni ad Ancona.

Cambio automatico, l'errore da evitare: l'abitudine che secondo i meccanici può danneggiare l'autoNegli ultimi anni il cambio automatico è passato da optional per pochi a scelta sempre più comune, anche su auto economiche. Più comfort, meno stress nel traffico e una ... ilgazzettino.it

Riola Sardo, travolge con l’auto un motociclista e non si fermaUn impatto violento. Uno scontro fra un’auto e una moto, poi la fuga del conducente del suv che non si è fermato a prestare i soccorsi. L’incidente è avvenuto nella tarda serata a Riola Sardo quando, ... unionesarda.it

++ Giorgetti ferma il blitz della Lega: "Mancano le coperture". Niente proroga per i balneari sardi, le concessioni scadono nel 2027 ++ - facebook.com facebook

E CHI LO FERMA PIÙ! Flavio Cobolli gestisce egregiamente il match con Daniil Medvedev e trova la vittoria per 6-3 7-5 6-4 passando così ai quarti di finale di Madrid #Tennis #ATP #MMOPEN #Madrid #Cobolli x.com