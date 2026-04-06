Rifiuti buttati fuori settore multa salata a Pogacar

Durante le festività pasquali, il ciclista Tadej Pogacar è stato multato per aver abbandonato rifiuti al di fuori delle aree designate durante il Giro delle Fiandre. La sanzione è stata comunicata dall’autorità competente e si riferisce a un comportamento scorretto sul percorso della corsa. La multa ha un importo considerevole, anche se non sono stati resi noti i dettagli economici. Pogacar aveva vinto la gara in solitaria per la terza volta.

AGI - Tadej Pogacar, vincitore in solitaria nel giorno di Pasqua per la terza volta del Giro delle Fiandre, è stato multato per aver gettato rifiuti fuori dall'area prevista. L' Unione Ciclistica Internazionale (Uci) ha imposto al ciclista sloveno, vincitore della 110esima edizione del Giro delle Fiandre, una sanzione pecuniaria di 500 franchi svizzeri (poco più di 540 euro) e una detrazione di 25 punti Uci. Per Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) cambia poco considerando che ha un vantaggio di 4750 punti. Multato con 200 franchi (circa 215 euro) anche il terzo classificato della gara di domenica, il belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) per aver sfruttato l' ammiraglia nel momento del rifornimento in corsa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Rifiuti buttati fuori settore, multa salata a Pogacar Controllava i lavoratori con una telecamera non segnalata: multa salataI carabinieri della stazione di Pontecorvo, coadiuvati nella fase esecutiva dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina e di...