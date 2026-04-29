Presystemic metabolism of immunosuppressant drugs il convegno all' Istituto di Scienze dell' Alimentazione di Avellino

Domani, 30 aprile 2026, alle 10.30, presso l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione a Avellino, si svolgerà un convegno dedicato allo studio del metabolismo presistemico dei farmaci immunosoppressori e del ruolo del microbiota intestinale nella loro trasformazione. L’evento, organizzato dal CNR, si concentrerà sull’impatto di questi processi sulla possibilità di rigetto nei trapianti di rene e presenterà varie strategie di mitigazione.

Domani, 30 aprile 2026 alle ore 10.30, presso la sede dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione - CNR di Avellino, si terrà il convengo “Presystemic metabolism of immunosuppressant drugs by gut microbiota as a risk factor for kidney transplant rejection: mitigation strategies”.Esperti a.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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