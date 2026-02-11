Questa mattina, Gennaro Di Carlo e Andrea Zerini sono stati invitati all’I.T.E. Luigi Amabile per un evento speciale. Gli atleti dell’Avellino Basket hanno incontrato gli studenti durante l’inaugurazione della nuova ‘curvatura’ del corso di Web Management dello Sport. La scuola ha colto l’occasione per collegare sport e formazione, offrendo ai giovani un esempio concreto di carriera e passione nel mondo dello sport professionistico.

Tempo di lettura: 2 minuti Gennaro Di Carl o e Andrea Z erini sono stati ospiti dell’I.T.E. “Luigi Amabile” in occasione dell’inaugurazione della ‘curvatura’ del corso di Web Management dello Sport. I due tesserati hanno rappresentato l’ Unicusano Avellino Basket nell’ambito dell’iniziativa “ Sport e Scuola ”. Durante l’incontro, il club – attraverso gli interventi dei due protagonisti e della responsabile marketing Francesca Theodosiu – ha approfondito i principali aspetti del Web Management applicato al settore sportivo: dall’organizzazione degli eventi alla gestione della comunicazione, sia online che offline. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scuola e sport, “Avellino Basket” ospite dell’ Istituto Amabile

Approfondimenti su Avellino Basket

Domenica scorsa, il PalaDelMauro si è trasformato in un simbolo di solidarietà durante la giornata dedicata all'Avellino Basket.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Avellino Basket

Argomenti discussi: L'Avellino Basket con gli alunni per il progetto Sport e Scuola; Sport e scuola: l'Unicusano Avellino Basket protagonista tra educazione e innovazione; Avellino, scuola ed emozioni: istituzioni e comunità uniscono le forze per crescere insieme; VIVA SCUOLA VIVA II TRA SCIENZA E SPORT, NUOVE ESPERIENZE PER I RAGAZZI DELL’ICS SAVIO-ALFIERI DI NAPOLI.

L’Unicusano Avellino Basket all’I.T.E. Amabile: sport, comunicazione e giovaniIn occasione dell’avvio del corso di Web Management dello Sport all’I.T.E. Luigi Amabile di Avellino, Gennaro Di Carlo e Andrea Zerini sono stati ospiti dell’istituto, in rappresentanza dell’Unicusa ... irpinianews.it

Sport e Scuola: l’Unicusano protagonista tra educazione e innovazioneNell’ambito del progetto Sport e Scuola promosso dall’Unicusano Avellino Basket, il club biancoverde sarà protagonista, mercoledì 11 febbraio, di due importanti iniziative dedicate agli studenti di Av ... msn.com

Sport Channel 214. . L'Avellino Basket questa mattina è stata ospite del Liceo Mancini Un incontro formativo ed uno scambio tra atleti e studenti che è servito a rinsaldare il rapporto con il territorio - facebook.com facebook