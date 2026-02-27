Sanremo guai anche per Malika Ayane | la Rai avvia subito le verifiche

La Rai ha avviato verifiche sulla presenza di pubblicità occulta durante la trasmissione di Sanremo, coinvolgendo anche Malika Ayane. La questione riguarda alcuni sospetti di inserzioni non dichiarate che potrebbero aver violato le normative pubblicitarie. Le indagini sono già in corso per accertare eventuali irregolarità e chiarire la situazione.

Quello della pubblicità occulta resta un campo pieno di mine, e la Rai lo sa bene. Dopo le due sanzioni dell’Agcom legate ai casi Ferragni e Travolta, Viale Mazzini ha scelto la linea dura: divieto esplicito nel Regolamento di Sanremo e negli accordi con artisti e case discografiche, per qualunque forma di promozione mascherata. Proprio per questo, nelle ultime ore sono partite verifiche sul caso del kit cosmetico Veralab (brand di Estetista Cinica) chiamato “Animali notturni”, come il brano in gara di Malika Ayane. A far scattare l’allarme sarebbe anche un post Instagram recente dell’artista con hashtag #adv, elemento che alimenta i dubbi su possibili legami contrattuali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico "Animali notturni"

Malika Ayane è una delle 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, cosa si aspetta Malika Ayane dal suo quinto festival

