Un uomo di 26 anni, di nazionalità bosniaca e senza dimora, è stato arrestato per aver dato fuoco a diversi cassonetti nella zona dei Parioli. Durante le indagini, è stato scoperto che l’uomo aveva utilizzato 31 diversi alias per eludere i controlli e le verifiche delle forze dell’ordine. La sua attività di incendi si era protratta nel tempo, rendendo difficile il suo rintraccio.

Ha bruciato i cassonetti ai Parioli. Protagonista un 26enne bosniaco senza dimora che, nel tempo, ha avuto l’abitudine di utilizzare vari alias – 31, in titolare – fuggire ai controlli. Infatti, si è presentato come Julius Caesar, Dan August (protagonista dell’omonima serie televisiva statunitense) e Steve Rogers, noto come Capitan America, personaggio creato da Joe Simon e Jack Kirby apparso nei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics o al cinema con gli “Avengers”. I fatti sono accaduti il 10 aprile in via Paisiello quando diverse segnalazioni hanno allertato la presenza di contenitori dati alle fiamme. Sul posto fu immediato l’intervento dei pompieri, i quali hanno domato le lingue di fuoco impedendo così che si propagassero alle vetture in sosta.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Preso piromane dei cassonetti ai Parioli, è un bosniaco con 31 alias

Notizie correlate

Leggi anche: Da George Washington a Giulio Cesare, piromane 26enne con 31 nomi falsi denunciato ai Parioli

Denunciato 26enne che incendiò cassonetti a Roma: da George Washington a Julius Caesar ha 31 alias ispirati a personaggi famosi(Adnkronos) – Aveva dato alle fiamme i cassonetti dei rifiuti di via Paisiello a Roma.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Cassonetti incendiati, perizia psichiatrica per il piromane; Allarme piromane a Fontivegge, a fuoco l'ombreggiante di un giardino; Presunto piromane dei cassonetti dei rifiuti scatta la perizia psichiatrica; Parcheggio all'ombra di Castel Sant'Angelo, i residenti: fra vibrazioni e intonaco che cade, abbiamo paura per le nostre case.

Il piromane dei cassonetti della Roma bene con 31 alias: Sono Capitan AmericaHa bruciato i cassonetti ai Parioli. Protagonista un 26enne bosniaco senza dimora che, nel tempo, ha avuto l'abitudine di utilizzare vari alias - 31, in titolare - fuggire ai controlli. Infatti, si è ... romatoday.it

QUARTIERE FERROVIA Foggia, beccati i piromani dei cassonetti nel Quartiere Ferrovia: si tratta di due foggianiSi tratta di una donna di 55 anni e di un uomo, entrambi residenti nel capoluogo dauno. La donna è stata già denunciata ... statoquotidiano.it

IL QUARTIERE REGIO PARCO POTREBBE ESSERE OSTAGGIO DI QUALCHE PIROMANE O SEMPLICEMENTE DI QUALCHE IMBECILLE. Ci troviamo nel quartiere Regio Parco precisamente nel tratto compreso tra la Piazza Sofia il Corso Taranto, la via - facebook.com facebook