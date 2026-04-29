Da George Washington a Giulio Cesare piromane 26enne con 31 nomi falsi denunciato ai Parioli

Nella notte del 10 aprile, un incendio si è verificato in via Paisiello a Roma. Le forze dell'ordine hanno individuato un uomo di 26 anni senza fissa dimora che avrebbe dato diversi nomi falsi per evitare controlli e responsabilità. La polizia ha successivamente denunciato il giovane, che aveva utilizzato 31 nomi diversi durante le indagini. L’incendio ha causato danni e ha portato all’arresto del sospettato.

Il rogo nella notte del 10 aprile in via Paisiello a Roma. I carabinieri identificano un 26enne senza fissa dimora che usava nomi falsi per sfuggire ai controlli.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Denunciato 26enne che incendiò cassonetti a Roma: da George Washington a Julius Caesar ha 31 alias ispirati a personaggi famosi(Adnkronos) – Aveva dato alle fiamme i cassonetti dei rifiuti di via Paisiello a Roma. Roma, brucia i cassonetti ai Parioli: “Sono George Washington”. DenunciatoRoma, 29 aprile 2026 – I carabinieri della Stazione Roma Parioli, a conclusione di una mirata attività investigativa, hanno denunciato un cittadino... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Assui cambia college. Da George Washington passa a Florida; Negli Stati Uniti è ancora in altissimo mare il Giardino Nazionale degli Eroi Americani di Trump; Assui, nuovo sogno americano; Elisee Assui, niente Washington: giocherà a Florida State. Il nostro bellissimo gruppo New York con Carlo di aprile, ieri a pranzo all storica taverna dove andava anche George Washington. #newyorkconcarlo #concarlo #newyorkcity #newyork #manhattan - facebook.com facebook