Denunciato 26enne che incendiò cassonetti a Roma | da George Washington a Julius Caesar ha 31 alias ispirati a personaggi famosi

Un giovane di 26 anni, di origini bosniache e senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri di Roma Parioli per aver dato fuoco a diversi cassonetti dei rifiuti in via Paisiello. L’uomo, che ha utilizzato 31 alias ispirati a personaggi storici e figure famose, è stato identificato dopo un intervento delle forze dell’ordine. L’incendio doloso ha coinvolto più contenitori e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

(Adnkronos) – Aveva dato alle fiamme i cassonetti dei rifiuti di via Paisiello a Roma. Il giovane, un 26enne di origini bosniache e in Italia senza fissa dimora, è stato identificato dai carabinieri della stazione Roma Parioli e denunciato per incendio doloso. Dai successivi accertamenti è emerso che si tratta di un pregiudicato con ben 31 alias ispirati a personaggi famosi da George Washington a Julius Caesar. L’indagine è scattata dopo che nella notte del 10 aprile scorso, in via Paisiello, erano stati incendiati alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti dell'Ama. Sul posto erano intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che avevano domato le fiamme, evitando danni a persone o alle autovetture in sosta.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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