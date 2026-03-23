Milano, 23 marzo 2026 – Nove anni fa Sergio Cusani si confrontò con Gherardo Colombo davanti a degli studenti del liceo. Vicini di casa, amici, si ritrovarono su due fronti opposti nella stagione in cui arresti e avvisi di garanzia si contavano con il pallattoliere: fu Colombo che firmò l’ordine di carcerazione di Cusani. In quell’incontro del 2017 davanti a dei giovani che non sapevano bene che cosa fosse stata Mani Pulite (l’ondata di arresti arrivata 25 anni prima che decapitò la Prima Repubblica), Cusani disse: “Ho scelto di difendermi ammettendo le mie responsabilità senza far nomi, per salvaguardare la relazione con i miei figli. Che avrebbero pensato di me se, dopo aver commesso reati, avessi cercato di salvarmi scaricando su altri le mie responsabilità?”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sergio Cusani: “Quando Gardini si uccise, feci la sacca per il carcere”

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“La galera è stata la mia salvezza…abbiamo lavorato tutti i giorni per gli altri. È un bel lavorare per gli altri”. Sergio #Cusani intervistato da @gaiatortora, sempre attenta al tratto umano di chi ha di fronte. Vale la pena, in questo sabato mattina. @OmnibusLa7 x.com

Martedì 24 marzo 2026 alle 18 Sergio Cusani presenta il suo libro "Il colpevole. Serafino Ferruzzi, Raul Gardini, la maxitangente. I potenti visti da vicino", Rizzoli. Dialoga con l'autore Carlo Sama. "Sergio Cusani traccia una memoria unica e personale, e un m facebook