Presentato il Masterplan con lo sguardo proiettato al futuro della IV circoscrizione

Si è conclusa con una buona partecipazione la due giorni dedicata alla presentazione del nuovo masterplan di Ravagnese. L'evento ha visto coinvolti numerosi cittadini e rappresentanti locali, che hanno assistito alle esposizioni e alle proposte per lo sviluppo del quartiere. La discussione si è concentrata sulle proposte di intervento e sui progetti futuri, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e le infrastrutture dell’area.

Si è conclusa con grande partecipazione e significativo interesse la due giorni dedicata alla presentazione del masterplan di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello e al confronto pubblico con i candidati alla futura presidenza della IV circoscrizione Reggio Sud. Due appuntamenti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Si chiude la Borsa del Turismo Extralberghiero, con lo sguardo rivolto al futuroLa manifestazione ha visto la presenza di rappresentanze istituzionali regionali e territoriali, 14 Comuni, cinque Distretti del Commercio,... Bellaria festeggia l’indipendenza tra ricordi e lo sguardo al futuroBellaria Igea Marina festeggia i 70 anni di indipendenza e sabato celebra il traguardo con una grande cerimonia in piazza Fellini, davanti alla... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Presentato il masterplan del nuovo ospedale di Vercelli; Presentato il masterplan del nuovo ospedale di Vercelli; Presentato il Masterplan per il rilancio dello Zen di Palermo alla presenza di Schifani e Lagalla / Video; Nuovo ospedale di Vercelli, presentato il masterplan: Un passaggio decisivo per la sanità del territorio. Presentato il Masterplan di Ravagnese. S. Elia e Saracinello: le priorità individuateSi è conclusa con grande partecipazione e significativo interesse la due giorni dedicata alla presentazione del Masterplan di Quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello e al confronto pubblico con ... strettoweb.com Nuovo ospedale Sant’Andrea di Vercelli, presentato il masterplanLa Regione Piemonte ha illustrato il programma funzionale del futuro presidio. Il nuovo ospedale sarà un DEA di I livello con 245 posti letto ordinari e 35 in day hospital. A maggio è previsto l’avvio ... valsesianotizie.it Presentato il Masterplan di Ravagnese. S. Elia e Saracinello: le criticità individuate - facebook.com facebook Il Brighton, club di Premier League, ha presentato i progetti per quello che sarà il primo stadio di calcio femminile costruito appositamente per questo scopo in Europa. L'impianto sorgerà a Bennett's Field, area adiacente all'Amex Stadium, casa della prima squ x.com