Presentato il Masterplan con lo sguardo proiettato al futuro della IV circoscrizione

Da reggiotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con una buona partecipazione la due giorni dedicata alla presentazione del nuovo masterplan di Ravagnese. L'evento ha visto coinvolti numerosi cittadini e rappresentanti locali, che hanno assistito alle esposizioni e alle proposte per lo sviluppo del quartiere. La discussione si è concentrata sulle proposte di intervento e sui progetti futuri, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e le infrastrutture dell’area.

Si è conclusa con grande partecipazione e significativo interesse la due giorni dedicata alla presentazione del masterplan di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello e al confronto pubblico con i candidati alla futura presidenza della IV circoscrizione Reggio Sud. Due appuntamenti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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