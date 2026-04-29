Prende forma la nuova Super Asl che centralizza la sanità nel Lazio Cosa cambia per i pazienti

È stato avviato il processo di creazione della nuova “Super Asl” nel Lazio, con l’approvazione della relativa delibera da parte della Regione. A partire dal periodo natalizio, è stato pubblicato online il sito ufficiale della nuova struttura, denominata Asl Lazio 0. La sua istituzione mira a centralizzare i servizi sanitari nel territorio e a migliorare l’efficienza del sistema. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle modifiche dirette per i pazienti.

La nuova “super Asl” del Lazio inizia a prendere forma. Dopo l’approvazione della delibera per la sua effettiva istituzione, a ridosso delle feste natalizie, la Regione ha ora messo online il sito della nuova Asl Lazio 0, nata per “ottimizzare i livelli di efficacia ed efficientare.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Sanità Lazio: ultimatum ai direttori Asl per i pazienti fragiliDurante l’inaugurazione di tre nuove case della comunità nell’area capitolina, il presidente della Regione Lazio, Rocca, ha tracciato una linea netta... Il tram prende forma: i nuovi video raccontano la mobilità che cambia PadovaParte una nuova campagna di comunicazione pensata per accompagnare la cittadinanza alla scoperta del nuovo sistema tranviario.