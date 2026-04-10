Durante l’inaugurazione di tre nuove case della comunità nell’area capitolina, il presidente della Regione Lazio ha annunciato un termine preciso per i direttori delle Aziende sanitarie locali: entro la fine del 2026 devono garantire un’assistenza adeguata ai pazienti fragili. La comunicazione mira a rafforzare la presenza di servizi territoriali e a definire obiettivi chiari per la gestione della sanità nel territorio regionale.

Durante l’inaugurazione di tre nuove case della comunità nell’area capitolina, il presidente della Regione Lazio, Rocca, ha tracciato una linea netta per la gestione della sanità territoriale, fissando un obiettivo tassativo per i direttori generali delle Asl entro la fine del 2026. Il fulcro dell’intervento riguarda la tutela dei soggetti più vulnerabili, con l’intento di eliminare le inefficienze burocratiche che oggi gravano sui pazienti cronici o oncologici. L’obiettivo zero per il ReCup e la dignità del percorso terapeutico. La strategia regionale punta a trasformare radicalmente il modo in cui i cittadini fragili vengono gestiti dopo le dimissioni ospedaliere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Lazio: ultimatum ai direttori Asl per i pazienti fragili

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Sanità, Rinaldi: “Giunta regionale del Lazio finanzia la risonanza del nuovo ospedale di Amatrice” - facebook.com facebook

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