Bucchianico aperto il bando per Castellana e Damigelle 2026 della Festa dei Banderesi

La Pro Loco San Camillo De Lellis ha annunciato l’apertura del bando per la selezione della Castellana e delle Damigelle in vista della Festa dei Banderesi 2026 a Bucchianico. La manifestazione è considerata uno degli eventi più rappresentativi del paese e si svolge ogni anno con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali. La procedura di selezione sarà aperta a candidati interessati a partecipare come protagonisti di questa celebrazione.

La Pro Loco San Camillo De Lellis annuncia l’apertura ufficiale del bando per la selezione della Castellana e delle Damigelle in occasione della Festa dei Banderesi 2026, uno degli appuntamenti più identitari e sentiti di Bucchianico.Si tratta di un’opportunità rivolta a chi negli anni ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Alloggi ERP 2026: aperto il nuovo bando della Regione CampaniaE' stato pubblicato dalla Regione Campania il nuovo Avviso Pubblicoper l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) – anno... Cortona, bando aperto per il logo dei 300 anni dell’Accademia EtruscaArezzo, 28 gennaio 2026 – In vista della celebrazioni per il terzo Centenario del 2027, l’Accademia Etrusca di Cortona, promuove una «open call»...