Premio Luigi Malerba 2026 | aperto il bando per la nuova edizione

È stato pubblicato il bando per l’edizione 2026 del Premio Malerba, dedicato alla narrativa italiana. L’iniziativa invita scrittori e autori emergenti a presentare le loro opere, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti e valorizzare la produzione letteraria contemporanea. La selezione si concentra su testi che si distinguano per originalità e qualità.

È aperto il bando per l'edizione 2026 del Premio Malerba, dedicato alla narrativa. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare opere letterarie di qualità e di promuovere la figura di Luigi Malerba, tra i più significativi autori italiani del Novecento. Il concorso selezionerà un'opera di narrativa – romanzo o raccolta di racconti – che verrà pubblicata nella collana dedicata al Premio Luigi Malerba di MUP Editore (Monte Università Parma). Il riconoscimento è promosso dall'Associazione Premio Luigi Malerba in collaborazione con il Comune di Parma - Sistema Bibliotecario, con la casa editrice MUP e la Fondazione Monteparma.