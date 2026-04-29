Premio Industria Felix | il successo idrico di Ciip Spa

Sara Ciriaci ha ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio durante la cerimonia del Premio Industria Felix, dedicato alle aziende con performance finanziarie eccellenti. L’evento si è svolto recentemente e ha riconosciuto le realtà che si sono distinte nel settore industriale grazie ai risultati economici conseguiti. Ciip Spa, azienda coinvolta, è stata premiata per i suoi risultati finanziari, con particolare attenzione alla gestione e alle performance di bilancio.

? Cosa sapere Sara Ciriaci ritira l'Alta Onorificenza di Bilancio per Ciip Spa al Premio Industria Felix.. La società gestisce il servizio idrico per 59 comuni tra Ascoli Piceno e Fermo.. L’avvocato Sara Ciriaci ha ritirato l’Alta Onorificenza di Bilancio per la Ciip Spa durante la cerimonia del Premio Industria Felix, sancendo il riconoscimento di un’impresa che gestisce l’acqua per 59 comuni tra le province di Ascoli Piceno e Fermo. Il traguardo raggiunto dalla società Cicli Integrati Impianti Primari raggiunge oggi il vertice della solidità gestionale. Non si tratta solo di cifre, ma della conferma di un modello che mette al centro il servizio alle comunità marchigiane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Industria Felix: il successo idrico di Ciip Spa Notizie correlate Comunicato Stampa: Industria Felix: il decennale della Lombardia con 70 imprese competitiveLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CENTRO STUDI INDUSTRIA FELIX SRL. Comunicato Stampa: INDUSTRIA FELIX MAGAZINE: IN EDICOLA E ONLINE IL NUOVO NUMERO DEDICATO AL MADE IN ITALY È in uscita oggi, venerdì 20 febbraio, il nuovo numero di Industria Felix Magazine, quadrimestrale di economia e finanza diretto da Michele... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ciip Spa di Ascoli Piceno riceve l’Alta Onorificenza di bilancio al premio Industria Felix; Ciip Spa premiata con l'Alta Onorificenza di Bilancio al Premio Industria Felix; L'azienda che darà oltre 4mila euro di premio di risultato a ogni suo dipendente; CIIP Spa premiata a Roma con l’Alta Onorificenza di Bilancio. L’alta onorificenza per il bilancio alla Ciip in occasione del Premio Industria FelixPREMIO - L’avvocato Sara Ciriaci, in rappresentanza del Consiglio d’Amministrazione Aziendale, ha ritirato il premio sottolineando come questo traguardo rappresenti un attestato di fiducia verso il la ... cronachefermane.it Ciip Spa premiata con l'Alta Onorificenza di Bilancio al Premio Industria FelixLa Ciip Spa (Cicli Integrati Impianti Primari spa) di Ascoli Piceno è stata insignita dell'Alta Onorificenza di Bilancio nell'ambito del prestigioso Premio Industria Felix, riconoscimento conferito ... ansa.it Ciip Spa premiata con l'Alta Onorificenza di Bilancio al Premio Industria Felix. Solidità gestione azienda gestore del servizio idrico in 59 comuni tra Ascoli e Fermo #ANSA x.com Premio Industria Felix IL NORD CHE COMPETE TORINO Unione Industriali #torino #unioneindustrialitorino #salapiemonte #sigillidiqualitàindustriafelix2026 #premioindustriafelix #industriafelix2026 #premioindustriafelix2026 #cerved #industriafelixmagazine - facebook.com facebook