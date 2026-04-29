Premio Guardie di città The Best of Me trionfa

Ieri si è disputata la ventesima edizione del premio “Corpo Guardie di Città” all’ippodromo di San Rossore, una delle corse più tradizionali della struttura. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e partecipanti, che hanno assistito alla gara incentrata su questa competizione storica. La corsa si è svolta come di consueto, con i concorrenti che si sono sfidati lungo il circuito di San Rossore, in una giornata dedicata agli amanti delle corse ippiche.

Una delle corse più tradizionali dell’ ippodromo di San Rossore è il premio “ Corpo Guardie di Città ”, ieri al centro del convegno di corse per la sua ventesima edizione. Nel ruolo di favorito nell’handicap di classe 3 il pubblico aveva eletto Henry of Stars ma la pista ha dato parere diverso decretando il successo di The Best of Me (M. Arras) che ha battuto Ottanese dopo una corsa condotta da Sir Woottom. Il patron Mariano Bizzarri Ollandini aveva trasformato il pomeriggio in un happening che ha visto, oltre alla gara ippica, numerose altre iniziative rivolte a un vasto pubblico di invitati coinvolgendo i presenti con iniziative benefiche tra le quali un maxi torneo di burraco.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio “Guardie di città“. The Best of Me trionfa A substitute bride, she win the CEO’s heart with one meal;he orders: this woman is not to leave he. Notizie correlate Leggi anche: Sal Da Vinci trionfa al festival di Sanremo 2026: "Dedico il premio alla città di Napoli" Leggi anche: Torna in carcere dal permesso premio, ma insospettisce guardie: detenuto aveva ingerito cocaina e un cellulare Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Premio Guardie di città. The Best of Me trionfa; il martedi’ a San Rossore con le Guardie di Citta’; L’ippodromo in vetrina . Corpo Guardie di Città: il grande premio al centro; Francesco del Giudice, l'ingegnere visionario che reinventò i Pompieri. Premio Guardie di città. The Best of Me trionfaUna delle corse più tradizionali dell’ ippodromo di San Rossore è il premio Corpo Guardie di Città , ieri al centro del convegno di corse per la sua ventesima edizione. Nel ruolo di favorito nell’h ... lanazione.it L’ippodromo in vetrina . Corpo Guardie di Città: il grande premio al centroIl convegno di oggi è il penultimo della lunga stagione di corse a San Rossore, una delle tre giornate aggiunte al calendario originario in seguito alla sospensione delle corse al galoppo all’ippodrom ... lanazione.it Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran: "Abbiamo il controllo assoluto sullo Stretto di Hormuz" Il 28 aprile, ora locale, il vice comandante della Marina iraniana del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha dichiarato che l’Iran ha il pie - facebook.com facebook