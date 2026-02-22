Torna in carcere dal permesso premio ma insospettisce guardie | detenuto aveva ingerito cocaina e un cellulare

A La Spezia, un detenuto ha causato allarme rientrando in carcere dopo un permesso premio. Le guardie hanno notato comportamenti sospetti e hanno scoperto che aveva ingerito tre ovuli di cocaina e un microtelefono nascosto nello stomaco. La scoperta ha portato immediatamente a controlli approfonditi e a un intervento medico. La situazione ha suscitato preoccupazione tra il personale penitenziario. La vicenda rimane sotto osservazione per ulteriori verifiche.

