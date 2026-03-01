Sal Da Vinci trionfa al festival di Sanremo 2026 | Dedico il premio alla città di Napoli

Sal Da Vinci ha vinto il festival di Sanremo 2026 con la canzone “Per sempre sì”. L'artista napoletano ha battuto Sayf e Ditonellapiaga, che sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. Durante la serata, Sal Da Vinci ha dedicato il premio alla città di Napoli. La vittoria è stata annunciata durante la finale dell’evento musicale.

Sal Da Vinci trionfa al festival di Sanremo. L'artista napoletano si aggiudica l'edizione 2026 con “Per sempre sì”, battendo Sayf e Ditonellapiaga, giunti sul podio alle sue spalle. Nella cinquina finale anche Arisa e la coppia Masini-Fedez. Per quanto riguarda gli altri napoletani in gara. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Sal Da Vinci vince Sanremo 2026, in ginocchio all’Ariston: “Lo dedico alla mia famiglia e a Napoli”Erano in cinque a contendersi l’ambita statuetta del Leone d’Oro di Sanremo: la classifica, come da tradizione al Festival, ha generato non poco... A Sanremo 2026 trionfa Sal Da Vinci con Per sempre sì: “Questo premio è per la mia Napoli”La finale della 76ª edizione del Festival di Sanremo ha visto la vittoria (non a sorpresa ) di Sal Da Vinci con Per sempre sì che si è lasciato alle... L'intervista a Sal Da Vinci - Festival di Sanremo 2026 Contenuti utili per approfondire Sal Da Vinci. Temi più discussi: Sanremo 2026, il Festival va a Sal Da Vinci: Per sempre sì trionfa all'Ariston davanti a Sayf e Ditonellapiaga; Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo; Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì: trionfo napoletano 38 anni dopo Massimo Ranieri; Sal Da Vinci vince la 76esima edizione di Sanremo, secondo posto per Sayf, terza Ditonellapiaga. Sanremo 2026, la finale in diretta. Trionfa Sal da Vinci, secondo Sayf, terza Ditonellapiaga. La classifica finaleTutto quello che è successo nella finale di Sanremo 2026 di 28 febbraio: esibizioni, co-conduttori, ospiti della serata e tutti gli aggiornamenti su vincitore e classifica finale. libero.it Sanremo, Sal Da Vinci trionfa al Festival: ho atteso 17 anni per tornare, non me lo aspettavoMilano, 1 mar. (askanews) – Sal Da Vinci ha trionfato alla 76 edizione del Festival di Sanremo, tornando sul palco dell’Ariston a 17 anni dalla sua ultima partecipazione con Per sempre sì, brano che ... askanews.it ”Per sempre sì" L'inno all'amore di Sal Da Vinci conquista il Festival. #Sanremo2026 facebook SAL DA VINCI VINCE IL FESTIVAL DI #SANREMO2026 x.com