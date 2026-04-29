Nel primo pomeriggio di ieri, una donna di 77 anni è caduta dal primo piano della sua abitazione in via Bellini a San Fiorano. La pensionata stava sistemando le tende quando si è sbilanciata e ha perso l’equilibrio, finendo sul piazzale del condominio. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Dramma nel primo pomeriggio di ieri in via Bellini a San Fiorano. Una donna di 77 anni è precipitata dalla finestra della propria abitazione, compiendo un volo di circa tre metri dal primo piano e cadendo rovinosamente sul piazzale comune del condominio. L’incidente si è verificato intorno alle 14 all’interno del quadrilatero residenziale situato all’ingresso del paese arrivando da Codogno, parallelamente alla provinciale 116. Secondo le prime ricostruzioni, la pensionata era intenta a sistemare le tende della finestra sul balconcino di casa quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, richiamati dal forte tonfo e dai lamenti della donna che giaceva a terra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Precipita dal balcone. Stava sistemando le tende. Pensionata si sbilancia e cade dal primo piano

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