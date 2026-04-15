A Bisceglie, in provincia di Bari, si è verificato un tragico episodio che ha coinvolto una coppia. Un uomo di 61 anni ha lanciato la moglie di 54 anni dal balcone di casa, poi si è gettato dal quinto piano. Entrambi sono deceduti. La coppia si stava separando prima dell’incidente. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

BARI - Una storia terribile che arriva da Bari: un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi senza vita sono l'uno accanto all'altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano. La separazione Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l'altro a Trani. Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile. Sarebbero precipitate dal quinto piano, dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto, a Bisceglie.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto dal quinto piano: morti entrambi a Bisceglie. La coppia si stava separando

Notizie correlate

Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto: morti entrambi a Bisceglie. La coppia si stava separandoBARI - Una storia terribile che arriva da Bari: un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta...

Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto: dramma a Bisceglie. La coppia si stava separandoBARI - Una storia terribile che arriva da Bari: un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Blocco Usa a Hormuz: Schierate quindici navi, guai a chi si avvicina; Cédric Sapin-Defour: Mia moglie Mathilde in parapendio, l'ultimo sguardo, poi lo schianto e il coma. Ha dovuto reimparare tutto. E siamo rinati, insieme; Gigi D'Alessio sfida Pettinelli: Un vincente trova sempre una strada, un perdente sempre una scusa; Brescia, picchia la moglie e le lancia un tavolo: arrestato 50enne.

Omicidio-suicidio a Bisceglie, lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui: morti entrambiA Bisceglie un uomo di 61 anni, Luigi Gentile, avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni, Patrizia Lamanuzzi, e poi si sarebbe a sua volta lanciato ... fanpage.it

Lancia la moglie dal balcone e poi si butta anche lui: morti sul colpo. Una vicina: Lei ha urlato, poi l’ho vista cadereFemminicidio-suicidio a Bisceglie, a nord di Bari. La donna è la 54enne Patrizia Lamanuzzi, il marito il 61enne Luigi Gentile. I corpi trovati sulla discesa del garage condominiale. La coppia si stava ... quotidiano.net

Orrore a Bisceglie. Lancia dal balcone al culmine di un litigio e poi si toglie la vita: morti entrambi - facebook.com facebook

Femminicidio-suicidio a Bisceglie: uomo lancia la moglie dal balcone e poi si lancia nel vuoto x.com