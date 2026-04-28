Un bambino di quattro anni è caduto nel pomeriggio di oggi dal balcone di un appartamento al primo piano a San Benedetto del Tronto. Soccorso dai sanitari, è stato trasferito in ospedale con gravi ferite. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia per i rilievi del caso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

SAN BENEDETTO - Un bambino di quattro anni è caduto nel pomeriggio di oggi dal balcone di un’abitazione al primo piano a San Benedetto del Tronto. L’impatto, avvenuto in un’area sottostante la palazzina, ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e il trasferimento in elisoccorso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. I soccorsi e il trasferimento urgente Il piccolo è stato raggiunto rapidamente dal personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure sul posto. Vista la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento prima all’ospedale Madonna del Soccorso e successivamente, in elicottero, al reparto specializzato del nosocomio dorico.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - San Benedetto, precipita dal balcone del primo piano: grave un bambino di quattro anni

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