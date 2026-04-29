Precipita dal balcone al quinto piano | morto

Un uomo di 89 anni è deceduto dopo essere caduto dal balcone del quinto piano mentre stava eseguendo lavori in casa. L’incidente si è verificato a Giovinazzo e non ci sono stati testimoni diretti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica.

Un volo dal quinto piano mentre effettuta dei lavori in casa. Un uomo di 89 anni è morto sul colpo a Giovinazzo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio mentre montava una tenda da sole sul balcone della sua casa nel pomeriggio di ieri. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 in una zona alla periferia della città dove l'89enne viveva insieme alla moglie. Dopo essere salito su una scala l'uomo avrebbe perso l'equilibrio precipitando sull'asfalto. Inutili i soccorsi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Precipita dal balcone al quinto piano: morto Bologna, precipita dalla tromba delle scale in una palazzina: morto 12enne Notizie correlate Leggi anche: Tragedia, precipita dal quarto piano del balcone di casa: morto sul colpo Leggi anche: Bari, bambino di 6 anni precipita dal balcone al sesto piano: è ricoverato in condizioni gravissime Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: San Benedetto: bimbo precipita dal balcone, è grave; Il papà del bimbo precipitato dal balcone a Roma: Mio figlio ha volteggiato per 12 metri. Un angelo gli ha evitato l'asfalto; Il miracolo dei fili del bucato: bimbo di due anni precipita dal secondo piano ma si salva; Catanzaro, mamma lancia dal balcone i figli poi si getta anche lei: muore con i 2 piccoli, grave la terza di 6 anni. Aveva già... Bimbo di 4 anni precipita dal balcone mentre gioca: è gravissimoUn bimbo di 4 anni di origine nigeriana è caduto nel pomeriggio di martedì 28 aprile 2026 dal balcone al primo piano dell'abitazione dove vive con la famiglia a ... leggo.it San Benedetto del Tronto, bimbo di 4 anni precipita dal balcone: le sue condizioniBimbo di 4 anni precipita dal balcone a San Benedetto del Tronto: soccorso in eliambulanza, è ricoverato in gravi condizioni. Indagini in corso per chiarire la dinamica. notizie.it Bimbo di 4 anni precipita dal balcone mentre gioca: è gravissimo - facebook.com facebook Precipita da una scala, è grave in ospedale x.com