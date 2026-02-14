Tragedia precipita dal quarto piano del balcone di casa | morto sul colpo

Una persona è morta dopo essere caduta dal balcone al quarto piano di un edificio nel centro di Piano di Sorrento, causando grande shock tra i residenti. La tragedia si è verificata questa mattina, quando l’uomo è finito rovinosamente sul marciapiede sottostante, lasciando tutti senza parole. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Lutto a Piano di Sorrento. In un edificio del centro una persona è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di casa. Vani i soccorsi giunti sul posto tempestivamente, per la vittima non c'è stato niente da fare. Indagini in corso sulla tragedia di Piano di Sorrento.