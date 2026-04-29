Precarietà e diritti al cinema

Il progetto Focus Lavoro, promosso da Ravenna Teatro, Cgil Ravenna e dal Comune, si è svolto durante tutta la stagione 20252026, comprendendo spettacoli, incontri e proiezioni. Questa iniziativa si conclude oggi con una rassegna cinematografica che durerà fino al 19 maggio presso il cinema Mariani. La manifestazione ha affrontato temi legati alla precarietà e ai diritti nel mondo del lavoro.

Focus Lavoro, il progetto di Ravenna Teatro, Cgil Ravenna e Comune che ha attraversato l’intera stagione 20252026 con spettacoli, incontri e proiezioni, si conclude con una rassegna cinematografica da oggi al 19 maggio al cinema Mariani. Quattro film che affrontano i temi della precarietà e dei diritti dei lavoratori, con un’attenzione particolare ai migranti. Il ciclo è realizzato con Comune di Ravenna-Festival delle Culture e Cinemaincentro. Le proiezioni, la prima e l’ultima a ingresso gratuito, sono in lingua originale con sottotitoli e iniziano tutte alle 21. Si comincia oggi con ‘La storia di Souleymane’ di Boris Lojkine (Fra 2024, 93’), due giorni cruciali nella vita di un giovane migrante guineano senza documenti a Parigi, tra consegne in bici e il colloquio decisivo per l’asilo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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