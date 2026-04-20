Cinema e diritti | 570 studenti creano film sulla Costituzione

A partire da questa settimana, 570 studenti e più di 100 insegnanti di Lazio, Campania e Puglia partecipano a un progetto che utilizza il cinema per approfondire i diritti costituzionali. Attraverso la realizzazione di cortometraggi, i giovani coinvolti hanno l’obiettivo di esplorare e rappresentare temi legati alla Costituzione italiana. L’iniziativa si concentra sul ruolo delle immagini come mezzo di espressione e riflessione civica.

Un progetto che trasforma il linguaggio dell’immagine in uno strumento di consapevolezza civile coinvolge 570 studenti e oltre 100 docenti tra Lazio, Campania e Puglia. L’iniziativa A Corto di Costituzione. A Scuola di Cinema & Cittadinanza, promossa da Rete Cinema Sociale, utilizza la produzione audiovisiva per far approdare i principi della Carta fondamentale direttamente nelle aule scolastiche, attraverso un percorso che si concluderà alla fine di maggio. L’azione ha preso il via lo scorso 23 gennaio, portando la riflessione sui diritti e sui doveri all’interno di cinque istituti selezionati: la Scuola dell’Infanzia Paritaria Gira Girasole e l’I.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema e diritti: 570 studenti creano film sulla Costituzione Notizie correlate Gli studenti a lezione di partecipazione: una riflessione sulla Costituzione e i valori della RepubblicaUn incontro con gli studenti delle scuole secondarie è in programma nella giornata di domani, 3 marzo, alle 10, al teatro D'Annunzio di Latina. Saronno: studenti e chef creano un menu completo in cucinaNel cuore della provincia di Varese, l’Istituto Prealpi di Saronno ha trasformato una giornata ordinaria in un laboratorio vivente dove la teoria... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Zurich@School 2026: 570 studenti a lezione di assicurazioni, vince il progetto Cinema Safe & Fun; Commissione femminicidio approva relazione sulla violenza economica di genere. Cinema e diritti umani: la rassegna al VerdiCompie 28 anni la rassegna ‘Cinema e Diritti Umani’ che da questa sera animerà la sala dello storico Cinema Verdi di Forlimpopoli con cadenza settimanale fino a fine mese. Il ciclo di 4 incontri ... ilrestodelcarlino.it Cinema e diritti umani: via alla rassegnaTorna, per la 27esima volta, la rassegna ‘Cinema e diritti umani’ organizzata dal gruppo Amnesty International di Forlì in collaborazione con il Cinema Verdi di Forlimpopoli, sala dove si svolgeranno ... ilrestodelcarlino.it Cinema, boss e meloniani: i Senese e la sfilata a Cannes x.com Campi Flegrei. . CONNESSIONI PUNTATA DEL 19 APRILE 2026 - La passione del CINEMA - SEGUICI SUL CANALE 99 DEL DGT E SUL SITO WEB WWW.TVCAMPIFLEGREI.IT - facebook.com facebook