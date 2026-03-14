Diritti al Cinema cinque pellicole tra libertà e legalità | nella prima la nostra privacy mai così a rischio

La cinematografia si contraddistingue per il suo linguaggio capace di appassionare un pubblico ampio, comunicando in maniera accessibile anche temi molto complessi. Le sceneggiature sono spesso intrise di ragionamenti profondi, capaci di toccare aspetti critici dell’essere umano, come i diritti e le libertà fondamentali. L’esplorazione di questi temi è l’obiettivo di “Diritti al cinema. Dai codici alla vita: occasioni di dibattito”, la rassegna cinematografica promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina diretto dal prof. Alessio Lo Giudice presso il Cinema Apollo. Il primo appuntamento si è svolto con la proiezione di “The Truman Show” di Peter Weir, capolavoro del 1998. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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