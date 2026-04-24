Il Parco Sculture del Chianti di Pievasciata ha riaperto le sue esposizioni, presentando opere di diverso stile e provenienza. Tra le installazioni in mostra si trovano lavori di Li Yunfeng, artista conosciuto per la sua arte cinese, e progetti che combinano la scrittura Dongba con interpretazioni di Turandot. La rinnovata stagione si svolge in un contesto naturale, con spazi all’aperto immersi nel verde toscano, offrendo un percorso tra culture e generazioni.

Una galleria d’arte a cielo aperto, immersa nel verde della campagna toscana. Il Parco Sculture del Chianti di Pievasciata (Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena) ha riaperto la sua stagione espositiva con uno sguardo che attraversa culture e generazioni. Fino al 30 giugno ospiterà infatti il progetto ’ L’amore non viene mai meno ’ dell’artista cinese Li Yunfeng, un percorso che intreccia memoria, natura e identità femminile. Il progetto nasce dall’incontro tra due universi solo apparentemente lontani: la tradizione millenaria della scrittura Dongba, sistema pittografico del popolo Naxi, della provincia dello Yunnan, in Cina, riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, e l’immaginario della Turandot, di cui ricorre il centenario.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’arte di Li Yunfeng. La scrittura Dongba e Turandot: il progetto

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