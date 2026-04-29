Prada ha presentato una nuova linea di sandali ispirata alle tradizionali calzature indiane chiamate Kolhapuri. La maison ha reinterpretato questi modelli, portandoli sulle passerelle come accessori di grande visibilità durante la stagione. La scelta di integrare un elemento culturale così significativo in un prodotto commerciale ha attirato l’attenzione dell’industria, confermando la tendenza a valorizzare e rielaborare patrimoni culturali autentici.

Prada ha appena fatto una cosa che la moda nel 2026 sembra voler fare sempre di più: prendere un pezzo di heritage vero, culturalmente enorme, e trasformarlo in un progetto globale che va oltre la semplice estetica. Il risultato? Le nuove sandals “Inspired by Kolhapuri Chappals”, appena lanciate in boutique selezionate Prada in tutto il mondo, stanno già monopolizzando TikTok fashion, editorials e conversazioni online. Sono arrivate le nuove sandals “Inspired by Kolhapuri Chappals” di Prada. Ma questa volta non si tratta solo di una scarpa virale. Dietro il drop c’è un progetto molto più ampio che intreccia artigianato indiano, lusso contemporaneo e quella nuova ossessione della moda per il “craftmanship with meaning”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Prada prende le iconiche Kolhapuri indiane e le trasforma nelle sandals più discusse della stagione

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