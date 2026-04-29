Poveri in crescita ad Avellino | alla mensa di rione Valle il disagio oltre la politica

A Avellino, la situazione dei poveri è in aumento, con un crescente numero di persone che si rivolgono alla mensa di rione Valle per i pasti. Nel frattempo, le elezioni comunali sono in corso, con tre candidati sindaco che presentano i loro programmi e promesse. La campagna elettorale coinvolge diverse aree della città, mentre il disagio sociale si manifesta in modo evidente nelle strutture di assistenza.

Ad Avellino si vota. Ci sono tre candidati sindaco — Nello Pizza, Gianluca Festa, Laura Nargi — e ci sono le campagne elettorali, i programmi, le promesse. C'è anche una mensa, al rione Valle, che ogni giorno serve da mangiare a cinquanta persone e ogni mese consegna cinquecento pacchi alimentari.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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