In Argentina, la casa di Diego Armando Maradona è stata trasformata in una mensa per le persone in difficoltà. La decisione è stata annunciata dalle autorità locali, che hanno deciso di destinare l’edificio a scopo benefico. La struttura, un tempo proprietà del calciatore, sarà ora utilizzata per offrire pasti gratuiti a chi vive in condizione di povertà nella zona. Questa scelta è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

In Argentina la casa di Diego Armando Maradona è diventata una mensa per i poveri. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Argentina, la casa di Maradona diventa una mensa per i poveri

Argentina, la casa di Maradona diventa una mensa per i poveri

Notizie correlate

Cavallo da corsa turco servito come manzo in una mensa dei poveri: il suo microchip trovato nel pastoOrrore, indignazione e inchiesta penale per quello che è accaduto in una mensa dei poveri in Turchia: un uomo ha trovato nel suo pasto un oggetto che...

Stadio Maradona, la casa del Napoli diventa un museo: l’artista omaggia la cittàStamattina alle 12:30 lo Stadio Diego Armando Maradona si trasforma in galleria d’arte.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: L’ARGENTINA DI FRANCESCO; Argentina – Aperto il primo percorso dei Salesiani di Don Bosco in Argentina - ANS; L’Argentina di Francesco, documentario sulle orme di Bergoglio; Divise dei Mondiali 2026: svelate le maglie di Argentina, Brasile, Portogallo, Inghilterra e delle altre grandi squadre.

La casa in Argentina di Belén Rodriguez, una villa con piscina e due saloniBelén Rodriguez è felice come una bambina e non solo perché ha ritrovato la felicità al fianco di Elio Lorenzoni: nelle ultime ore è tornata in Argentina ed è proprio lì che trascorrerà il Capodanno ... fanpage.it

Belén Rodriguez mostra la vecchia casa in Argentina: cosa aveva scritto sulle pareti della sua cameraContinua la vacanza in Argentina di Belén Rodriguez, di recente è voluta tornare nella vecchia casa di famiglia, così da mostrare sia a Elio che ai fan il luogo in cui ha trascorso l’adolescenza. Ecco ... fanpage.it

#Palermo, 20 #Aprile - Presentazione del libro ''Né oblio, né perdono. #Argentina 1976-2026'' facebook

BELIN, BELEN! LA RINASCITA DELLA SCIO’-GIRL ARGENTINA:SANREMO,AMICI E LE VOCI SULL’ISOLA.CON GLI EX x.com