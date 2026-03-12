La piccola scrittrice della Valle del Sabato | Antonietta Gnerre presenta il suo libro ad Avellino

Il Circolo della Stampa di Avellino sarà teatro martedì 24 marzo 2026 alle 17.30 della presentazione del libro La piccola scrittrice della Valle del Sabato scritto da Antonietta Gnerre e pubblicato da Altavilla Edizioni, con le illustrazioni di Bianca Pacilio. L’evento vedrà la partecipazione dell’autrice, che parlerà della sua opera e del processo di realizzazione. La presentazione si svolgerà in presenza e sarà aperta al pubblico.

Martedì 24 marzo 2026, alle ore 17.30, il Circolo della Stampa di Avellino ospita la presentazione di La piccola scrittrice della Valle del Sabato, opera di Antonietta Gnerre edita da Altavilla Edizioni, con le illustrazioni di Bianca Pacilio. All'incontro, moderato dal giornalista Gianluca Amatucci, interverranno l'editore Ettore Barra, l'illustratrice Bianca Pacilio e Rossella Tempesta, curatrice della collana "Altrove Poetico" in cui il volume è inserito. Sarà presente l'autrice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati "Ridatemi la favola", la scrittrice Gioia Pace presenta il suo libro alla Galleria Biffi ArteL’ intelligenza artificiale (Ia) è indubbio argomento di attualità, e l’incontro con Gioia Pace ha l’intento non di accusare l’utilità... L’incontro con i tifosi sabato in via Finzi. Il ’Pampa’ Sosa presenta il suo libro ’L’ultimo dieci’ si racconta’L’ultimo dieci’, è questo il titolo del libro (foto) che racconta la storia di Roberto Carlos Sosa, per tutti il Pampa e ultimo giocatore del Napoli...