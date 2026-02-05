Lavori socialmente utili per i coinvolti in incidente sul lavoro a Bosses

Questa mattina a Bosses, in provincia di Cuneo, due persone sono rimaste ferite in un incidente sul lavoro. Le vittime sono state sottoposte a controlli e ora dovranno svolgere lavori socialmente utili come parte delle misure previste dopo l’accaduto. La zona è stata messa sotto controllo, mentre i soccorritori hanno portato i feriti in ospedale.

**Incidente sul lavoro a Bosses: i coinvolti sono passati in rassegna per i lavori socialmente utili** A Bosses, in provincia di Cuneo, si è verificato un incidente sul lavoro con conseguenze gravi per due persone. La polizia giudiziaria ha aperto un'indagine per un caso di **infortunio professionale**, e in seguito a un'accusa di **inosservanza delle norme di sicurezza**, le autorità hanno deciso di affidare ai due imputati **lavori socialmente utili**. Si tratta di un intervento che, nella pratica, punta a reintegrare i danni causati al lavoro, senza far ricorso a sanzioni penali tradizionali.

